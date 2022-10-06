На окраине Казани появятся новые «человейники»

Микрорайон будет рассчитан на 13 тысяч человек

В Приволжском районе Казани продолжают уплотнять застройку — в жилом микрорайоне М-14, который расположен в районе улицы Братьев Батталовых, могут появиться новые высотные дома, несколько школ и детских садов. Проект планировки территории с сегодняшнего дня выставили на общественные обсуждения на основании заявления Государственного жилищного фонда при президенте Татарстана.

Речь идет о территории, которая с северо-западной стороны ограничена улицей Братьев Батталовых, с северо-восточной стороны — жилым массивом «Медгородок-3», с юго-восточной стороны — улицей Шамиля Каратая, с юго-западной стороны — улицей Белые Росы. Сейчас на участке есть несколько домов и детский сад, а основную территорию занимает лес.

Фото: yandex.ru/maps

В случае принятия проекта планировки на месте леса появятся дома и школы (на карте обозначены оранжевым и зеленым цветами соответственно).

Фото: скриншот документации

Площадь фактически рассматриваемой территории в рамках проекта планировки территории составляет 45,12 га. Предполагается, что там будет жить 13 741 человек. Общая площадь квартир составит 303,5 тысячи квадратных метров — 50,5 тысячи «квадратов» в существующих домах и 252,9 тысячи «квадратов» в проектируемых. Общая площадь коммерческих нежилых помещений, встроенных и отдельно стоящих, составит 40,8 тысячи «квадратов».

На территории появятся две школы и пять детских садов — но своей поликлиники не будет

В нижней части появится многоэтажная жилая застройка с нежилыми помещениями, в верхней — среднеэтажная. Планируют построить две школы по 1 224 места и пять детских садов — три по 120 мест, а также на 220 и 340 мест. Исходя из норм, требуемая обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях составляет 1 098 мест, но по проекту заложили больше — 1 180 мест. Что касается школ, то требуется 2 326 мест, заложено — 2 448 мест.

Еще на площади 20 тысяч «квадратов» появится здание многофункционального центра (МФЦ), физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Включены в проект также аптеки, магазины, химчистки и прачечные, отделение связи, банки.

Фото: yandex.ru/maps

Отдельно стоит упомянуть о поликлинике — временно в одном из ЖК организуют амбулаторное учреждение на 244 посещения в смену и станцию скорой помощи на две машины. В дальнейшем медучреждения перенесут на территорию ЖК «Березовая роща» по факту реализации проекта района.

Для развития транспортной инфраструктуры построят одну улицу длиной чуть больше километра, внутриквартальные проезды, тротуары и велодорожки. Предусмотрены и три отдельно стоящих многоуровневых паркинга по 1 096 мест каждый — всего на 3 288 мест. Еще 700 мест предусмотрено в подземных паркингах жилых домов, а также 1 009 мест для постоянного хранения и 455 мест для гостевого хранения машин около ЖК. То есть в целом предусмотрено 5 730 мест для стоянки автомобилей.

Что касается озеленения, то на месте появятся мини-сквер, бульвар и сквер местного значения. Планируется организация озелененных территорий в границах зон жилого назначения общей площадью 1,2 га, придомовых территорий общей площадью 4,55 га и благоустроенных придомовых площадок общей площадью 3,17 га. Рядом также есть массивы Березовой рощи.

Территорию будут осваивать в три очереди

В рамках первой очереди собираются достроить дома, площадь квартир в которых составляет 45,1 тысячи «квадратов», и построить 36,1 тысячи «квадратов» нового жилья. По плану также появится школа, два детских сада, временные парковки на территории будущих МФЦ, ФОК и среднеэтажной жилой застройки, а также водопроводная и канализационная сети, ливневая канализация, сети теплоснабжения и электропередач. Предусмотрена и организация бульвара или сквера. Во вторую очередь планируют возвести 129 тысяч «квадратов» нового жилья, дома будут многоэтажными. В планах построить еще одну школу и два детских сада, паркинги, объекты инженерной инфраструктуры. Отмечается, что начало освоения территории возможно параллельно реализации намерений первой очереди. В третью очередь хотят построить 42,6 тысячи «квадратов» среднеэтажных жилых домов, МФЦ, ФОК, оставшийся по плану детский сад и объекты инженерной инфраструктуры.

Дарья Пинегина