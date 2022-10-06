Минтимер Шаймиев: «Наше поколение знает цену книг»

Как в Казани проходит Международная конференция «Взаимодействие бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Национальной библиотеке Татарстана прошел первый день Международной научно-практической конференции «Взаимодействие бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников». До этого Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев отдал в дар библиотеке 3,6 тысячи книг из личного фонда и рассказал о возрождении исторического наследия Татарстана. О национальном наследии и защите библиотечных фондов — в материале «Реального времени».

«Обретение духовности — путь какой сложный»

Конференцию «Взаимодействие бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников» открывали Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, министр культуры республики Ирада Аюпова, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

— Безусловно, сегодня в современном мире мы очень часто, когда говорим о библиотеке, мы говорим, как правило, о доступности книжных фондов. Как правило, мы говорим об очень комфортной среде для наших читателей, чтобы они чувствовали себя в библиотеке как дома, — с таких слов начала свое приветствие Ирада Аюпова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако речь шла не только о книгах. Шаймиев выступил с темой «Опыт взаимодействия власти, бизнеса и общества в возрождении исторического наследия Республики Татарстан».

Первый президент республики рассказал о важности духовного развития через познание культуры своего народа. Кроме того, он упомянул о большой работе, проделанной за последние годы, о развитии исторических памятников Татарстана. В их числе Свияжск и Болгар.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Обретение духовности — путь какой сложный, через какие тяготы, через что только не прошли, чтобы и страна развивалась, чтобы и народ обретал духовность. Я почему так говорю? Потому что она нам нужна, ее нам не хватает. <…> Это то, чем надо заниматься всю жизнь, сейчас такие возможности появились. И когда мы начинали 15 лет тому назад возрождение материального наследия в Татарстане, а сейчас и за духовное взялись — это требование времени, — сообщил он.

Дар библиотеке

На мероприятии Минтимер Шаймиев представил свой личный книжный фонд. Более 3,5 тысячи книг он передал в дар библиотеке.

Среди этих книг более 200 представлены в открытом доступе в выставочном пространстве классического читального зала. На титульных листах некоторых экземпляров можно найти подписи и послания от известных деятелей — авторов произведений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Деятели культуры, такие как актер Александр Калягин, писатель Чингиз Айтматов, поэтесса Белла Ахмадуллина, вручали эти книги Шаймиеву. Теперь он, в свою очередь, передал их в библиотеку Татарстана. Также в части экземпляров он сам оставлял свои пометки.

— Наше поколение знает цену книг. Очень правильно сделали. О книгах надо говорить. Почему? Потому что это есть источник знаний и труды выдающихся ученых, философов, литераторов. Одним словом — вековые чаяния в этой отрасли. Да и есть чему учиться. «Учиться и учиться» — это не нам было сказано, но сказано было совершенно правильно, — отметил Шаймиев.

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