В домах Кировского района Казани временно отключили газ

В Кировском районе Казани в ряде домов отключили газоснабжение. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

До 11 октября газа не будет в многоквартирных домах по адресам: ул. Залесная, 2а, 3, 18, 20, 22, 24; ул.Оз. Лебяжье, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 10, 12. Также газоснабжение отключат в ряде индивидуальных домов — список опубликован на сайте мэрии.

Отмечается, что это отключение затронет и ряд коммунально-бытовых объектов, например: ГАОУ «Адымнар-Казань», АО «Казэнерго», ДОЛ «Искра» (две котельные) и другие.

Это связано с проведением газоопасных работ по монтажу газорегуляторного пункта при реконструкции Горьковского шоссе.

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Татьяна Леухина