Как казанцы «бодаются» с УК за оплаченную противопожарную систему

Провести проверку и найти виновных в том, что жизненно важное общедомовое имущество пришло в негодность, МЧС помешал запрет прокуратуры

Восстановить систему пожаротушения и дымоудаления, смонтированную за счет жильцов застройщиком, требуют собственники дома №54 по улице Четаева в Казани. Однако управляющая компания «Уютный дом групп», по словам населения, отказывается это сделать. Жильцов поддержали сотрудники МЧС, готовые провести проверку деятельности УК, однако согласия на нее не дала прокуратура Ново-Савиновского района. «Реальное время» — о пожароопасной во всех смыслах ситуации, особенностях толкования закона различными ведомствами и противоречиях в работе чиновников по предотвращению угроз жизни и здоровья населения.

«Решение принято, ничего не сделано»



Пятиэтажный дом по ул. Четаева, 54 в Казани был сдан застройщиком 20 лет назад, будучи оборудованным системами автоматического пожаротушения и дымоудаления. Как рассказал «Реальному времени» представитель собственников дома юрист Юрий Публиков, эти системы были предусмотрены проектом в подвальном помещении, где расположена парковка и на момент сдачи жилья техника была в исправном состоянии.

— Управляющая компания ее сохранность не обеспечила. Время шло — там кабель оторвется, тут деталь отвалится — системы защиты от пожаров пришли в негодность и были отключены от электропитания. В ноябре 2021 года в доме проходило общее собрание собственников, они утвердили план ремонтных работ на 2021—2024 годы, в котором, в числе других работ, было предусмотрено до декабря 2021 года провести ревизию и текущий ремонт системы автоматического пожаротушения и укомплектовать пожарные щиты в подвале. Протокол этого собрания передали в УК, однако ничего сделано не было, меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности приняты не были, и принимать их управляющая компания отказывается, — сообщил Публиков.

Система автоматического пожаротушения и дымоудаления в доме № 54. Фото предоставлено Юрием Публиковым

Юрист подчеркнул: собственники квартир изначально приобретали их у застройщика, стало быть, заплатили за то, что в дом, в числе прочих инженерных систем была смонтирована система пожаротушения и дымоудаления.

— Она входит в состав общего имущества, и, согласно Жилищному кодексу, управляющая организация несет ответственность перед собственниками за ее надлежащее содержание, — напомнил Публиков. — Собственники готовы платить за ее содержание, им важна безопасность! Однако в управляющей компании почему-то не торопятся составить смету, рассчитать и вынести на обсуждение собственников тариф, а попросту отказываются от восстановления и содержания системы. И людям остается завидовать своим соседям — точно такой же дом рядом находится в управлении ТСН, и там система пожаротушения исправна, как и все другие инженерные коммуникации.

Кто должен рассчитать тариф?

Действительно, в марте 2022 года гендиректор ООО «УК «Уютный дом групп» Рамиль Шарафуллин, сменивший на этом посту ушедшего в Госдуму Марата Нуриева, ответил на обращение собственников дома №54 о ревизии и ремонте «пожаробезопасной» системы, что денег для проведения этих работ нет:

«Жители дома №54 по ул. Четаева обслуживание системы автоматического пожаротушения и дымоудаления не оплачивают. Таким образом, источник финансирования на проведение ревизии данной системы отсутствует. Жители дома на общем собрании должны принять решение об обслуживании системы… и утвердить тариф на проведение данных работ».

Далее в том же письменном ответе жильцам глава УК перечислил, какие работы были проведены в доме в прошлом году, например ремонт кровли, и сообщил, что «по мере накопления денежных средств крупные работы будут выполняться в последующие годы».

Пытаясь выяснить, почему в УК не сделали то, что, со слов Юрия Публикова, давно и настойчиво предлагают жильцы — не рассчитали тариф на обслуживание системы пожаротушения и не предложили его собственникам на обсуждение и голосование, а также почему за много лет не принимали меры, «Реальное время» обратилось в УК «Уютный дом групп». В приемной компании запрос редакции приняли в работу и обещали передать руководству, но ответа пока не последовало — комментарий будет опубликован по получении.

«Угрозы не усматривается»

Собственники дома попытались принудить жилищников к исполнению решения собрания собственников с помощью ведомства, отвечающего за борьбу с пожарами. И обратились в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РТ, приложив фотографии парковки, недействующих элементов системы пожаротушения и ржавого пожарного трубопровода.

Ржавые трубы недействующего пожарного водопровода. Фото предоставлено Юрием Публиковым

В ГУ МЧС по РТ на просьбу граждан принять меры к УК откликнулись и были готовы провести проверку — в ведомстве «Реальному времени» это подтвердили. Пожарные сочли, что неработающая система пожаротушения реально грозит трагедией в случае пожара. Но согласно мартовскому постановлению российского правительства, внеплановые проверки, а требовалась именно такая, в 2022 году могут проводиться только в исключительных случаях и только по согласованию с прокуратурой. А прокуратура Ново-Савиновского района проверку УК «Уютный дом групп» не согласовала.

Система автоматического пожаротушения к электрощиту давно не подключена. Фото предоставлено Юрием Публиковым

«Из представленного в прокуратуру района заявления о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия возможности непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан не усматривается», — обосновала свою позицию исполнявшая на тот момент обязанности прокурора района Анастасия Селиваненко. В своем ответе она также практически дословно процитировала ответ УК — в той части, где Рамиль Шарафуллин указывает собственникам дома, что обслуживание системы автоматического пожаротушения они не оплачивают, и в точности как директор УК рекомендует им определить источник финансирования таких работ.

Жалобу «спустили» тому, на кого жалуются

Попытка жильцов дома №54 обжаловать отказ в согласовании проверки в вышестоящем органе — прокуратуре РТ также провалилась: начальник отдела №2 управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Насима Мирзанурова сообщила им, что обращение о несогласии с действиями прокуратуры Ново-Савиновского района переслано «для рассмотрения» прокурору Ново-Савиновского района. Как это согласуется с содержанием п. 5 ст. 10 закона «О прокуратуре РФ», где сказано, что «запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются», для собственников дома осталось загадкой.

А в пресс-службе прокуратуры РТ на запрос «Реального времени» о причинах отказа в проведении проверки, имевшей целью обеспечить безопасность людей и их имущества в случае пожара, ответили:

— В согласовании внеплановой выездной проверки МЧС в отношении ООО УК «Уютный дом групп» отказано из-за отсутствия в представленных документах сведений о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровья граждан. Указанные требования регламентированы постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. №336.

Может, генпрокуратура поможет?



Как сообщил «Реальному времени» представитель собственников дома №54 Юрий Публиков, в настоящее время его доверители направили в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на бездействие прокуратуры Татарстана и прокуратуры Ново-Савиновского района, в которой попросили проверить действия сотрудников местных надзорных органов на предмет коррупционной составляющей и «грубого неисполнения обязанностей по надзору в сфере соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и не принятие неотложных мер прокурорского реагирования при реальной угрозе жизни и здоровью неопределенного количества граждан, угрозе возможной порчи и уничтожения имущества».

Жильцы дома надеются, что в Генпрокуратуре услышат их доводы. Ведь вопрос о рабочем состоянии систем пожаротушения и дымоудаления в домах, где они предусмотрены проектом, отнюдь не праздный. Как сообщалось в июле на аппаратном совещании в мэрии Казани, только за первое полугодие в столице Татарстана произошло 605 пожаров — на треть меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако в первом полугодии 2022-го на пожарах погибло на четверть больше горожан, чем за аналогичный период 2021-го, отметил тогда начальник Управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

Рафис Хабибуллин на Совместной коллегии Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан, посвященной итогам деятельности гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан в 2021 году и постановке задач на 2022 год. Фото: mchs.tatarstan.ru

Ранее, на коллегии, посвященной итогам 2021 года, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин сообщил настораживающие цифры: индивидуальный риск гибели на пожарах в республике составил 4,6 случая на 100 тысяч населения при пороговом значении 5,02, а частота пожаров на душу населения — 15,65 на 10 тысяч населения при «пороге» в 15,3. Общая доля пожаров на объектах жилого сектора по итогам прошлого года составила 41%, а количество погибших в жилом секторе — 90% от их общего числа, что почти на треть больше, чем в 2020-м.

То есть прослеживается тревожная тенденция. «Выход из сложившейся ситуации мы видим в точечном приложении совместных усилий надзорных органов, республиканских органов исполнительной и муниципальной власти», — сказал тогда Рафис Хабибуллин. Опыт показывает: проблема не в том, чтобы найти «точку» приложения усилий, а в том, чтобы усилия дали возможность приложить.