Опубликован обновленный текст Конституции России с поправками о новых регионах

Фото: днронлайн.рф

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России. Новая редакция Основного закона страны опубликована на официальном портале правовой информации.

Теперь в составе страны 89 субъектов Федерации. Они перечислены в статье 65 Конституции.

Договоры с главами четырех регионов подписали 30 сентября. Документы в течение нескольких следующих дней одобрил Конституционный суд России, они поступили в парламент, где были ратифицированы. Госдума и Совфед рассмотрели федеральные конституционные законы о принятии Россией четырех регионов. Позже документы утвердил президент.

Решение о создании нового федерального округа после присоединения к России новых регионов пока не принято, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



— Правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы, — сказала она.

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Маргарита Головатенко