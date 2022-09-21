В Мирном в районе проведения казанского Сабантуя построят жилой комплекс

ЖК «KAEN» на празднике плуга

Как стало известно «Реальному времени», в казанском поселке Мирном, в районе площадки проведения Сабантуя, появится новый микрорайон. Жилой комплекс под названием «KAEN» будет построен на улице Братьев Батталовых на участке общей площадью 28,77 га. Другие параметры будущего ЖК пока не приводятся, но его документация прошла государственную историко-культурную экспертизу по археологии.

На основании анализа документации, содержащей результаты исследований, эксперты пришли к выводу, что охраняемые памятники, выявленные объекты культурного наследия или объекты с таковыми признаками на территории будущего строительства отсутствуют.

— Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту: «Строительство ЖК «KAEN», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Братьев Батталовых, в районе площадки проведения Сабантуй», в городском округе Казань Республики Татарстан возможно, — дали специалисты положительное заключение по документации.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Археологическое наследие территории

Земельные участки в зоне будущего строительства, по данным экспертизы, расположены в физико-географической и историко-археологической провинции Предкамья. Интерес к его археологическому наследию возник еще в конце XVIII века, когда И.П. Рычков описал некоторые булгарские памятники на Казанке и Каме, а позднее, в 1856 году, А. Артемьев отметил несколько булгарских городищ в пределах Казанского, Лаишевского и Мамадышского уездов Казанской губернии. В 1858 году прошли первые широкие раскопки Ананьинского могильника. В 60—70-е годы XIX века известные казанские краеведы А.Ф. Лихачев, В.И. Заусайлов, Э.Д. Пельцам, Н.Ф. Высоцкий и другие собирали древние каменные орудия в Казанской губернии. Была открыта и исследована серия стоянок эпохи неолита и бронзы.

В советское время специалисты продолжили археологическую работу. В конце 20-х годов Н.И. Воробьев, И.Н. Бороздин, Н.Ф. Калинин исследовали булгаро-татарские памятники. В 30—40-х годах вышли работы по эпохе бронзы и раннего железа и возобновились исследования стоянок приказанской культуры. После Великой Отечественной войны археологическая экспедиция ИЯЛИ КФАН СССР под руководством Н.Ф. Калинина уточнила местоположение ранее известных и открыла несколько новых памятников эпохи бронзы и булгарского времени в бассейне Казанки (1945 год), а в бассейне Меши и по правому берегу Камы (в 1948 год) выявила большое число разнообразных археологических памятников.

Типичный ландшафт территории исследований. Фото: скриншот акта ГИКЭ

К более широкому изучению районов Приказанского Поволжья и на Нижней Каме приступили в начале 50-х годов в связи с развернувшимися здесь работами по подготовке ложа водохранилища Куйбышевской ГЭС. Позднее были открыты и изучены более 200 археологических памятников Предкамья от эпохи мезолита до позднего Средневековья включительно. С 1968 по 1977 год проводились отдельные археологические разведочные маршруты в бассейнах рек Казанки, Меши, Шешмы, Вятки, Тоймы, Иж. Огромная работа, по словам экспертов, была проведена в 1993—2005 годах по археологическому изучению территории Казани и ее ближайшей округи в связи с подготовкой к празднованию тысячелетия города и строительством инфраструктурных объектов. Работа продолжается и сейчас.

В 2011-м разведочные исследования в Предкамье на территории Казани, в Арском, Агрызском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Тюлячинском районах провел К.Э. Истомин. Здесь им было открыто несколько новых местонахождений и позднесредневековое Куюковское поселение (Казамат). Эти разведочные работы были продолжены в 2012 году на территориях Елабужского, Мамадышского, Менделеевского и Пестречинского районов и выявлены Чиршинское поселение, Тогашевское местонахождение, местонахождение «Пионерлагерь».



Елена Тихонова