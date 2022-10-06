В Казани дети из семей мобилизованных получат пластиковые карты для подтверждения льгот

В Казани дети из семей мобилизованных получат пластиковые карточки для подтверждения льгот. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

С помощью этих карточек ребята смогут бесплатно посещать муниципальные и республиканские культурные учреждения и муниципальные спортивные объекты. О дате начала выдачи карт и о порядке их получения сообщат дополнительно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для бесплатного проезда в транспорте будут действовать отдельные карты. Уточняется, что такая мера начнет действовать с 10 октября.



Напомним, с 10 октября в школах дети мобилизованных граждан будут получать бесплатное двухразовое горячее питание, а дошкольники смогут бесплатно посещать детсады. С 1 ноября семьи мобилизованных освободят от абонентской платы и платы за питание в детских дошкольных учреждениях. Также дети мобилизованных могут бесплатно посещать музеи, театры, зоопарк, цирк, филармонию, кинотеатры в ДК, муниципальные бассейны, легкоатлетический манеж, тренажерный зал.

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Татьяна Леухина