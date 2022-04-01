Итоги дня: Соборная мечеть Казани на месте «Кырлая», атака на Белгородскую область, проблемы с бумагой
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 1 апреля.
- В Казани определились с местом для Соборной мечети — ее возведут на месте парка развлечений «Кырлай», который уже начали разбирать. Первый камень планируется заложить уже 20 марта, а приступить к строительству намерены осенью. Лучший эскизный проект Соборной мечети будет определен на международном конкурсе, который уже стартовал. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Белгороде произошел пожар на нефтебазе, пострадали два работника. Власти объявили, что причиной стал авиаудар с двух вертолетов ВС Украины, зашедших на территорию России. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что случившееся не создает комфортных условий для продолжения переговоров между Москвой и Киевом.
- Тем не менее российско-украинские переговоры продолжаются. Однако пока никаких окончательных планов и договоренностей нет, уточнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что встречи проходят в формате видео-конференц-связи. Позиция Москвы по Крыму и Донбассу осталась без изменений.
- Директору казанской гимназии №175, где утром 11 мая 2021 года произошла стрельба, Амине Валеевой предъявили окончательное обвинение по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Ей грозит до 7 лет лишения свободы. По данным источника «Реального времени», окончательное обвинение предъявили также гендиректору ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марату Зиганшину.
- «Газпром» направил контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях. В компании подчеркнули, что платежи за поставки на экспорт будут осуществляться по российским правилам. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переход с 1 апреля на оплату за газ в рублях не означает мгновенного отключения от поставок.
- В аптеках Татарстана подорожали лекарства, а некоторые и вовсе исчезли с полок еще в конце прошлого года, например «Нурофен». На сегодняшний день поставлено лекарств на 3,7 млрд рублей, в том числе для безвозмездного обеспечения — на 443 млн рублей. Таким образом, на шесть месяцев Татарстан лекарствами уже обеспечен. А до 10 мая будут полностью поставлены лекарства по контрактам на третий квартал. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Минпромторг России сообщил, что с дефицитом бумаги в стране вопрос решился. По словам замглавы министерства Виктора Евтухова, цены на бумагу возвращаются к уровню февраля. В то же время кассовая лента подорожала в 2—3 раза. В некоторых регионах страны отмечается ее дефицит.
- В Татарстане стартовала электронная запись в первые классы — всего за несколько часов родители подали более 11 тысяч заявлений. В Казани же еще вчера вечером жители выстроились в очередь, чтобы устроить своих детей в лицей №186 в Приволжском районе.
- Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Отечественные фирмы смогут платить за лизинг и покупку самолетов, вспомогательных силовых установок и авиационных двигателей у иностранных компаний из недружественных стран в рублях.
- Верховный суд Татарстана узаконил заочный арест казанского бизнесмена Руслана Пичугина. Ему предъявлено заочное обвинение в мошенническом хищении средств в рамках проекта FrendeХ, который включен Центробанком России в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- Российская разведка сообщила о получении достоверных сведений, что на Украине после публикации видео с пытками российских военных киевские власти пытаются предотвратить вскрытие подобных фактов. Они довели до сведения британского МИД, что не намерены соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что встреча его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. Он рассчитывает, что возможный саммит поможет принять решение «превратить негативную тенденцию в позитивную».
- В Татарстане 39-летний экс-начальник государственного природного заказника «Свияжский» обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), пособничестве в незаконной добыче рыбы (ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 256 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2У К РФ). Как сообщили в прокуратуре, в мае 2020 года он получил взятку спиртным, шоколадом и газировкой на общую сумму 1 396 рублей за непривлечение правонарушителей к административной ответственности. Вину он не признал. Дело рассмотрит Зеленодольский городской суд.
- Казань признана одним из самых комфортных российских городов-миллионников, согласно индексу качества городской среды Минстроя России. В этом списке также Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск.
- Банк России смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж для граждан. За один месяц физлица имеют право провести за пределы страны на свой заграничный счет или другому лицу за рубеж не более $10 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте. Лимит составит $5 тысяч при пользовании услугами компаний по переводу средств без открытия счета.
- Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в геноциде русскоязычного населения 22 украинским военным. В списке экс-министр обороны Украины Валерий Галетей, экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и другие должностные лица из числа командования.
- С января по март 2022 года судебные приставы Татарстана взыскали 339 миллионов рублей налоговых долгов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Заместитель главы Центробанка Ирана Мохсен Карими рассказал, что власти страны предложили России шаги для противостояния американским санкциям и сотрудничеству в нынешних условиях. Кроме того, он отметил перспективы торговли между государствами в национальных валютах.
- Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что западные страны должны были расформировать НАТО после распада Советского Союза. Североатлантический альянс он назвал «продуктом холодной войны».
- В центре Казани закрылось антикафе «Циферблат». Оно работало с 2012 года. Первоначально заведение располагалось на улице Университетской, а с 2021 года — на ул. Дзержинского, 5.
Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураКультура Татарстан
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