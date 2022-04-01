Путин подписал указ о переводе в рубли платежей за самолеты иностранных компаний
Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, российские фирмы смогут платить за лизинг и покупку самолетов, вспомогательных силовых установок, а также авиационных двигателей у иностранных компаний из недружественных стран в рублях. Деньги должны переводиться на счета, открытые в банках России.
Вчера Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. По его словам, решение о порядке оплаты поставок газа в рублях является шагом к финансовому суверенитету России. Из документа следует, что оплата в рублях поставляемого в недружественные страны газа касается только поставок «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа выбран «Газпромбанк».
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