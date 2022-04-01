Лекарства в аптеках Татарстана подорожали, а некоторые пропали еще в конце 2021 года

В «Таттехмедфарме» пока не видят сильного роста цен со стороны поставщиков препаратов в Татарстане — и опасаются не дефицита медикаментов, а, напротив, затоваривания на складах

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В «Таттехмедфарме», который централизованно занимается закупкой препаратов для Татарстана, большого роста цен у поставщиков лекарств пока не видят — он составляет только 5%. Новый ажиотажный спрос — который бывает «по плану» каждый год из-за отпусков, дач и гриппа — уже вызвал «шторм» на сайте бронирования лекарств ГУПа. Несмотря на это, к 10 мая Татарстан сможет обеспечить себя лекарствами как минимум до конца сентября: 37% поставщиков лекарств, заказанных для третьего квартала, пошли навстречу просьбам «Таттехмедфарма» и уже отгрузили свой товар. О том, по какой причине с полок аптек пропал «Нурофен» и сколько составляет товарный запас медикаментов, читайте в материале «Реального времени».

Запасы лекарственных субстанций имеются

После того как на прошлой неделе татарстанцев успокаивала замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева, рассказывая, что лекарств на складах Татарстана достаточно, в «бой» пошел ключевой игрок лекарственного рынка Татарстана — ГУП «Таттехмедфарм». Его представительница, заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению Надия Шемякина рассказала, что у этого предприятия 185 аптечных структур, а также 17 собственных производственных аптек, где готовят различные лекарственные формы.

Интересно, что проблема импортных субстанций, необходимых для производства лекарств и поставляемых в основном из Индии и Китая, вставшая перед крупной фармой России, для «Таттехмедфарма» пока что и не проблема вовсе, так как имеются запасы: некоторых компонентов хватит для производства своих препаратов на год и более, большинства — на полгода-год.



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Также ГУП с февраля запустило сайт по бронированию лекарств, так как возникали ситуации, когда больного направляли в аптеки за медикаментами, а туда их поставить не успевали. Правда, признались в ГУП, сайт пока «сырой», он только начал работать в полную силу, из-за повышенного спроса на лекарства в эти дни на нем случаются перебои

— Есть проблемы с тем, что не всегда аптеки, и наши тоже, обновляют своевременно [информацию о наличии у них тех или иных лекарств]. Раньше у нас на сайте информация обновлялась раз в час, было, а сейчас — раз в 10 минут, — призналась Надия Шемякина.



«Ажиотажный спрос бывает каждый год»: из-за отпусков, дач и гриппа

— На самом деле, сегодняшний ажиотажный спрос все-таки больше «нормы». Потому что сам ажиотажный спрос бывает каждый год. Но это прогнозируемый повышенный спрос — к примеру, он случается в сезон отпусков и в дачный сезон. Два раза в год, осенью и весной, он наблюдается из-за сезонов распространения ОРВИ и гриппа — когда одномоментно могут пропадать лекарства, потому что население закупается ими впрок. В год распространения коронавируса был ажиотажный спрос на средства защиты. Тогда сметалось все с полок тоже, — рассказала Надия Шемякина. — В такие периоды нужно как-то договориться с поставщиками. Производство — сложная вещь, нужны [дополнительные] поточные линии или время на сертификацию и проверку качества препарата.

Комментируя беспокойство татарстанцев, выразившееся в желании закупать то или иное лекарство впрок — после слухов или фактов отсутствия тех или иных препаратов в аптеках РТ, что в том числе вызывалось этим повышенным спросом со стороны населения, в ГУП «Таттехмедфарм» дали понять: первый квартал по контрактам на поставку лекарств в Татарстан «закрыт» полностью, второй квартал запасами тоже уже обеспечен, а с началом апреля началась «кампания» по отправке в республику лекарств уже для обеспечения на третий квартал 2022 года. При этом торги с фармацевтическими компаниями по поставкам в Татарстан лекарств проводят в основном на срок 9 месяцев, лишь по отдельным позициям — на 12 месяцев. Срок самих поставок по согласованному графику делится поквартально.



Первый квартал по контрактам на поставку лекарств в Татарстан «закрыт» полностью. Фото: pixabay.com

К настоящему моменту по госконтрактам завезут лекарства на 6,7 млрд рублей. Из них на статью медикаментов уйдет 5,56 млрд рублей на 9 месяцев, безвозмездное обеспечение граждан Татарстана — на 818 млн рублей на 12 месяцев. Разницу между выделенными деньгами в компании объясняют возможными дополнительными и уточняющими заявками в течение года.

Уже сейчас поставили лекарств на 3,7 млрд рублей, в том числе для безвозмездного обеспечения граждан Татарстана — на 443 млн рублей. Таким образом, на шесть месяцев Татарстан лекарствами уже обеспечен. А до 10 мая, когда будут полностью поставлены лекарства по контрактам на третий квартал, республика будет обеспечена всем необходимым, если верить словам представителей компании «Таттехмедфарм», на 9 месяцев.

Впрочем, из-за ажиотажного спроса и пропажи в аптеках отдельных лекарств ГУП уже разослало всем контрагентам письма с просьбой «оценить возможности осуществить поставки быстрее положенного графика». 37 поставщиков откликнулись, и товар для третьего квартала поставили раньше срока. Остальные подтвердили поставку согласно графику.



Пока же товарный запас медикаментов на 29 марта 2022 года сформирован на 2,2 млрд рублей — это те препараты, которые находятся на складах самого «Таттехмедфарма», помимо уже отгруженных лекарств в аптечные сети и медучреждения Татарстана. В ближайшее время в аптеки и поликлиники Татарстана будет доставлено медикаментов еще на 1,8 млрд рублей, этих запасов должно хватить на 2,5—3 месяца, то есть примерно до середины — конца июня 2022 года. Начиная с апреля и до 10 мая, когда должны будут пройти поставки лекарств в Татарстан на третий квартал, будет сформирован запас медикаментов на следующие 4,5—5 месяцев, то есть примерно до конца сентября — начала октября 2022 года.

Пока большого роста цен у поставщиков лекарств в ГУП не видят — и боятся не столько дефицита лекарств, сколько затоваривания

В ГУП «Таттехмедфарм», комментируя причины повышения цен в аптеках, заявляют, что в их аптеках, как на госпредприятиях, цены строго регламентированы. Сами цены зависят от оптовых цен поставщиков (и, понятно, на аукционах они зафиксированы как минимум по лекарствам для льготников и для медучреждений).



— И вот такого огромного роста цен у поставщиков я не увидела. В среднем наблюдаю рост цен на жизненно важные препараты где-то на 0,9%. А остальная часть препаратов, цены на которые не регулируются государством, а регулируются законами рынка, законами «соседней аптеки», в среднем подорожала, наверное, на 5%. Да, когда мы будем объявлять дополнительные аукционы, естественно, будет какое-то повышение цен на лекарственные препараты и дальше, — объяснила замгендиректора по лекарственному обеспечению ГУП «Таттехмедфарм».

Она также отметила, что проблема с пропавшим ныне «Нурофеном» началась вовсе не этой весной, а в конце 2021 года — и предположила, что это связано с необычно тяжелым в этом сезоне гриппом. Шемякина выразила мнение, что, вполне возможно, препарат скоро снова появится.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По ее словам, сейчас «есть моменты» отсутствия отдельных препаратов, как правило, для хроников — но эти люди государством защищены и лекарства «так или иначе» получат. В частности, концерн «Берлин-Хеми» за первые 10 дней марта уже продал в России своего препарата L-Тироксин, который временно исчез из многих аптек, на 3,6 млн рублей. Тогда как, для сравнения, он же в 2020 году продал L-Тироксин на 11 млн рублей, а в 2021-м — на 12,6 млн рублей. Соответственно, проблема дефицита может смениться другой, не менее серьезной — проблемой затоваривания того или иного лекарства на складах Татарстана, хотя срок их хранения составляет один-три года.