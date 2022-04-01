В Казани заочно арестован основатель проекта FrendeХ Пичугин — его ищет Интерпол

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Сегодня Верховный суд Татарстана узаконил заочный арест казанского бизнесмена Руслана Пичугина. Ему предъявлено заочное обвинение в мошенническом хищении средств в рамках проекта FrendeХ.

Ранее Пичугина объявили в международный розыск. По данным одного из источников «Реального времени», он успел выехать в Арабские Эмираты еще до возбуждения дела.

17 марта Вахитовский райсуд Казани по ходатайству следствия дал санкцию на заключение обвиняемого под стражу с момента фактического задержания либо въезда в Россию.

Уголовное дело расследуется в ГСУ МВД Татарстана с прошлого года. На данный момент в нем более 330 потерпевших, их ущерб предварительно оценен в 100 млн рублей.

К уголовной ответственности по этому делу привлекается и так называемый финансовый аналитик проекта Дмитрий Чечулин. По предварительным данным, он тоже покинул страну. Обвинение в мошенничестве ему предъявили заочно. В ближайшее время планируют объявить в международный розыск.

Проект FrendeХ позиционировал себя с 2017 года в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до 2 процентов. В августе 2021 года проект прекратил деятельность, и в МВД Татарстана начали поступать первые заявления от потерпевших вкладчиков. Официально о возбуждении уголовного дела по этой финансовой пирамиде ранее не сообщалось.

Frendex Europe OU (FrendeX) включена Центральным банком России в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.



Фото: vk.com/frendex_io

После закрытия проекта вкладчики FrendeX начали призывать друг друга писать в полицию заявления на основателей финансовой пирамиды — они опасались, что те могут покинуть страну до возбуждения уголовного дела. В чатах вкладчиков распространялись паспортные данные якобы основателей организации.

— Дамы и господа, все те, кто вложился в компанию FRENDEX и потерял денежные средства! Соберите всю имеющуюся информацию и первым делом направляйтесь в отделение полиции, пишите заявление о мошенничестве на всех лидеров данной компании! Надежды уже нет, выплаты не осуществляются больше месяца! Нельзя пускать это на самотек! — гласили сообщения вкладчиков.



Ирина Плотникова