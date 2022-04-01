Власти Ирана предложили России меры по уходу от санкций США

Заместитель главы Центробанка Ирана Мохсен Карими рассказал, что власти исламской республики предложили России шаги для противостояния американским санкциям и сотрудничеству в нынешних условиях. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Карими, Иран обладает богатым опытом нахождения под санкциями и принял необходимые меры для ухода из-под влияния американского господства и других стран. Он предложил их России.

Так, Карими отметил перспективы торговли между странами в национальных валютах. Он считает, что есть и возможности, и договоренности для этого.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец заявил, что Россия не станет просить Евросоюз об отмене санкций. Дипломат считает, что у страны есть достаточный запас прочности, чтобы не выступать «просителями» их отмены.



В середине марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что санкционное давление на страну будет продолжаться. Однако, по его словам, она к этому привыкла.

Дарья Акимова