В Минпромторге России заявили, что кассовая лента подорожала в 2-3 раза

В России по сравнению с февралем кассовая лента подорожала в 2-3 раза. В некоторых регионах страны отмечается дефицит продукции, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, причина заключается в том, что потребители использовали не только отечественную, но и импортную кассовую ленту, доля которой составляет порядка 50%, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня Евтухов предложил снять с магазинов обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. По его словам, их можно предоставлять только по требованию покупателя, в бумажном или электронном виде.

По данным Минпромторга, вопрос с дефицитом бумаги в стране решился. Стоимость продукции возвращается к уровню февраля.

Диана Жиленкова