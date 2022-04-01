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Минпромторг России: вопрос с дефицитом бумаги в стране решен

16:31, 01.04.2022
Минпромторг России: вопрос с дефицитом бумаги в стране решен
Фото: Ринат Назметдинов

В Минпромторге России заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решился. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замглавы министерства Виктора Евтухова, цены на бумагу в России возвращаются к уровню февраля.

Фото: pxhere.com

25 марта в Минпромторге России заявляли, что ожидают к апрелю стабилизацию ситуации с поставкой офисной бумаги. По словам представителей ведомства, из-за санкций и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов провели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства.

Дарья Акимова
Общество

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