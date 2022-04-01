В Казани объявили конкурс на проект Соборной мечети: «Мы заведомо не вносили конкретику в ТЗ»

Архитекторам дают карт-бланш и сжатые сроки по эскизам будущей Соборной мечети на месте парка «Кырлай»

Соборную мечеть построят на месте парка развлечений «Кырлай» — пока на его территории работал кран, погрузчик и автовышка, журналистам рассказывали об условиях международного конкурса на эскизный проект нового культового сооружения. Уже 15 апреля завершится прием заявок, при этом организаторы дали карт-бланш участникам — конкретного технического задания нет, кроме нескольких параметров: это должна быть мечеть на 10 000 человек, размещенная на территории в 8,2 га. По информации «Реального времени», участок рядом с «Чашей», предназначавшийся для мечети, отдадут под строительство «Парка горизонтов», проект которого в феврале 2021 года представил ландшафтный архитектор Мишель Пена.

Прием конкурсных предложений — до 1 июля

Заявку на конкурс можно подать с 1 по 15 апреля на сайте созданного 3 февраля республиканского фонда содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек — Доброта». Строительство мечети — его первый проект. Возглавляет фонд Ильнур Рахимов, в декабре 2021 года ставший директором музея-заповедника «Казанский Кремль».



Подчеркивается, что республика на строительство денег не дает. При этом возведение комплекса включено в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. 8—11 мая пройдет семинар для финалистов, 1 июля закончится прием конкурсных предложений, которые рассмотрит жюри. Победителя конкурса объявят 8 июля — то есть если конкурс начнется в месяц Рамадан, имя победителя мы узнаем в канун Курбан-байрама.

По словам заместителя премьер-министра — руководителя аппарата Кабмина Татарстана Шамиля Гафарова, по поводу строительства мечети было много обращений различных конфессий, поэтому президент республики Рустам Минниханов и принял решение о ее постройке. Слухи о том, что Соборную мечеть будут строить победители конкурса, появились во время другого архитектурного состязания, а именно на проект Камаловского театра. Условия театральных зодчих выглядят более комфортными — у них было два месяца на подачу заявки, на сайте конкурса присутствовали имена экспертов и жюри, дополнительные материалы об истории, идентичности.

По словам заместителя премьер-министра — руководителя аппарата Кабмина Татарстана Шамиля Гафарова, по поводу строительства было много обращений различных конфессий

Хватит ли двух недель?

— Здесь идет речь о заявке. Это еще не сам проект, — ответила доктор архитектуры, профессор Института архитектуры и дизайна КГАСУ Галина Айдарова. — Иногда, если большой вал участников, этот срок продлевается в рабочем порядке. Будет видно. Мы не можем ожидать, насколько много будет участников.

С Айдаровой нельзя не согласиться, учитывая, что в Татарстане сейчас построены сотни мечетей, специалистов в этой области вполне достаточно. При этом каких-либо авангардных решений в этой области в республике не наблюдается.

Доктор архитектуры, профессор Института архитектуры и дизайна КГАСУ Галина Айдарова говорит, что пока непонятно, насколько много будет участников

Здесь же отметим, что список жюри, куда явно входит Айдарова и которое определит победителя — проект мечети, неизвестен, но в него, как указано в приглашении на конкурс, войдут «представители мусульманского духовенства, творческих союзов и экспертов в области истории, архитектуры, градостроительства, национальной культуры татар» — так же, как и в экспертный совет, который сможет выразить свое мнение о каждой конкурсной заявке. Его список также не опубликован.

Аналогичная ситуация с конкурсной комиссией, их задача — выбор шести финалистов. Зато понятен призовой фонд: первое место — 2 500 000 рублей, второе — 1 000 000, третье — 500 000.

В заявку необходимо включить пять других проектов, при этом хотя бы два из них должны относиться к объектам объемного архитектурного проектирования. Главный пункт — четвертый (третий в условиях просто пропущен). Это эссе с «ключевой идеей развития территории и подходов к разработке эскизного проекта Соборной мечети с учетом уникального имиджа, национальной значимости, преемственности традиций и нацеленности в будущее, потенциала местоположения на берегу реки Казанки». Его необходимо сопроводить визуализацией.



«10 000 прихожан — это зов времени»

— На чем мы хотели бы сконцентрироваться в рамках конкурса — это фасадное решение будущей Соборной мечети, — указал Ильнур Рахимов, отметив, что организаторы ждут участия и российских, и татарских, и зарубежных команд. — Мы заведомо не вносили много конкретики в технические задания и условия конкурса, тем самым оставляя определенную широту для тех участников, которые придут к нам на конкурс.

Единственные ограничения — высотные, поскольку рядом находятся объекты ЮНЕСКО, в том числе Казанский кремль. Также есть требования к единству архитектурного ансамбля.

Главный муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин объяснил, почему мечеть будет рассчитана именно на 10 000 человек — «чтобы не обвиняли в гигантомании». Он указал, что Соборная мечеть в Москве рассчитана на столько же прихожан, как и «Сердце Чечни» в Грозном. Центральная мечеть в Махачкале вмещает 15 000 человек, при этом сейчас там строят новую, на 50 000. Вместимость Шалинской мечети в той же Чечне — 30 000 человек.

Шалинская мечеть. Фото: ru.wikipedia.org

— Поэтому минимальная цифра не должна никого пугать, это зов времени, — резюмировал хазрат, добавив, что хотел бы видеть и другие площадки в комплексе — музейную, конференц-зал.

Главный муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин объяснил, почему мечеть будет рассчитана именно на 10 000 прихожан — «чтобы не обвиняли в гигантомании»

Что в итоге появится на месте засыпки Казанки

Изначально сообщалось, что Соборную мечеть построят рядом с «Чашей» — общественные слушания по поводу засыпки Казанки пройдут 11 апреля. В итоге там построят парк.

— Этот проект является уникальным на территории РФ, — настаивал Шамиль Гафаров. — Он создается не потому, что кому-то что-то приснилось и он решил это сделать. Он создается по канонам государственности и принятых документов, не нарушая акваторию и флору реки Казанки.

По нашей информации, речь идет о «Парке горизонтов» на 40 гектаров, проект которого в феврале 2021 года представил ландшафтный архитектор Мишель Пена.

При этом, как успокоил руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров, город не останется без парка аттракционов:

— С хозяевами мы это проговаривали — они готовы к модернизации. Сейчас подбирается новое место.

Стоит отметить, что сегодня, в день объявления конкурса на проект Соборной мечети, приступили к сносу парка аттракционов «Кырлай» — на его территорию не пускают, работает техника, сообщил корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова