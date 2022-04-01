В Татарстане за несколько часов подали более 11 тысяч электронных заявлений на поступление в первый класс

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за несколько часов после старта электронной записи в первые классы родители подали более 11 тысяч заявлений. Об этом рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

По его словам, прием заявлений продлится до 30 июня для тех, кто поступает в школу по месту регистрации. А те, кто не планирует учиться по месту прописки, смогут подать заявления с 6 июля.

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне возле лицея №186 в Приволжском районе Казани собрались родители будущих первоклассников, которые боялись остаться без места. Как пояснили в мэрии города, стоять в очередях для подачи заявлений в первый класс не нужно. В учебном заведении приоритет какому-либо формату подачи заявления отдаваться не будет.

Диана Жиленкова