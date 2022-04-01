В Казани закрылось антикафе «Циферблат»

В центре Казани закрылось антикафе «Циферблат». Об этом сообщается в официальной группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

Антикафе закрылось на неопределенное время, говорится в сообщении. Также, судя по информации из соцсети, последним днем его работы было 28 марта.

«Циферблат» располагался по адресу: ул. Дзержинского, 5. Оттуда антикафе переехало с улицы Университетской в декабре 2021 года, где находилось с 2012 года.

В июне прошлого года в Казани временно закрыли ирландский паб «Дублин» на Островского. Произошло это из-за поступившего письменного обращения в Роспотребнадзор. Специалисты Управления провели административное расследование и нашли целый букет нарушений: некачественную влажную уборку, рыжих тараканов и признаки того, что в пабе живут крысы.



Дарья Акимова