Песков заявил, что авиаудар по нефтебазе в Белгороде не создает комфортных условий для переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не создает комфортных условий для продолжения переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, президенту страны Владимиру Путину доложили об этой ситуации. Пресс-секретарь добавил, что врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой направился в Белгород.

Песков отметил, что в городе предпринимаются все усилия для того, чтобы пожар на нефтебазе не отразился на снабжении необходимым топливом.

Пожар на нефтебазе начался сегодня утром. Пострадали два работника. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что база загорелась вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, зашедших на территорию России.



Дарья Акимова