В Татарстане экс-начальник заказника предстанет перед судом за взятки шоколадом, газировкой и спиртным

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 39-летнего бывшего начальника государственного природного заказника «Свияжский». Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), пособничестве в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов (ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 256 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2У К РФ). Об этом сообщила и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



По версии следствия, с августа 2018 года по февраль 2020 года мужчина организовал на территории заказника незаконную рыбалку. Он предоставлял рыбакам информацию о самых подходящих местах для ловили рыбы и помог двум браконьерам избежать уголовной ответственности.

Кроме того, в мае 2020 года фигурант получил взятку в виде спиртного, шоколада и газировки на сумму 1 396 рублей за непривлечение правонарушителей к административной ответственности. Вину он не признал. Уголовное дело в ближайшее время направят в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура РТ

Уголовное дело против бывшего начальника государственного природного заказника «Свияжский» возбудили 25 марта.

Дарья Акимова