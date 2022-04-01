Эрдоган сообщил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Стамбуле

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он считает, что итогами потенциальной встречи Путина и Зеленского могут стать шаги в отношении Крыма и Донбасса, пишет ТАСС.

Напомним, что 29 марта в Стамбуле прошли очные переговоры делегаций России и Украины. Место было выбрано по договоренности Путина и Эрдогана.

Перед началом российско-украинских переговоров президент Турции выступил перед двумя делегациями. Он заявил, что обстановка на Украине глубоко огорчает его государство, которое является соседом и другом обеих стран, призвал установить режим прекращения огня и выразил готовность оказать необходимую поддержку для упрощения работы Москвы и Киева.

Фото: kremlin.ru (архив)

Турция после начала специальной военной операции на Украине неоднократно предлагала оказать посреднические услуги в переговорах. В частности, Эрдоган выступал с идей провести трехстороннюю встречу — он, Путин и Зеленский.

Татьяна Демина