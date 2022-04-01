С начала года приставы взыскали в Татарстане 339 миллионов рублей налоговых долгов — это много или мало?

С января по март 2022 года судебные приставы Татарстана взыскали 339 миллионов рублей налоговых долгов. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов России по республике.

В УФССП напомнили гражданам о необходимости заблаговременно проверять и погашать задолженности. Нарушение сроков для добровольного исполнения законных требований по погашению долга влечет за собой для должников не только применение принудительных мер, но и оплату исполнительского сбора.

339 миллионов рублей — это:

$4 миллиона, или €3,6 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня — при 83,4097 рубля за доллар и 92,493 рубля за евро.

по курсу ЦБ на сегодня — при 83,4097 рубля за доллар и 92,493 рубля за евро. На 52,7 миллиона меньше , чем на Камчатке: за три месяца 2020 года приставы взыскали 391,7 миллиона рублей.

, чем на Камчатке: за три месяца 2020 года приставы взыскали 391,7 миллиона рублей. Примерно в 2,5 раза больше суммы долгов по ЖКХ, которую взыскали приставы с татарстанцев с начала года — 132 миллиона рублей.

суммы долгов по ЖКХ, которую взыскали приставы с татарстанцев с начала года — 132 миллиона рублей. В 11,2 раза больше взысканной суммы штрафов за вождение в нетрезвом виде — в Татарстане с января по март 2022 года она составила 30,1 миллиона рублей.

взысканной суммы штрафов за вождение в нетрезвом виде — в Татарстане с января по март 2022 года она составила 30,1 миллиона рублей. На 84 миллиона меньше , чем год назад — за январь, февраль и неполный март судебные приставы Татарстана взыскали более 423 миллионов рублей долгов по налогам. И почти столько же , 340 миллионов, за январь — февраль.

, чем год назад — за январь, февраль и неполный март судебные приставы Татарстана взыскали более 423 миллионов рублей долгов по налогам. , 340 миллионов, за январь — февраль. Такую же сумму в виде имущественных налогов задолжали жители Томска на начало года.

в виде имущественных налогов задолжали жители Томска на начало года. На 56 миллионов больше суммы налогов, которую не выплатили владельцы «Глобус Маркета», из-за чего в ноябре прошлого года было возбуждено дело об уклонении от уплаты, — 283 миллиона.

суммы налогов, которую не выплатили владельцы «Глобус Маркета», из-за чего в ноябре прошлого года было возбуждено дело об уклонении от уплаты, — 283 миллиона. На 11,7 миллиона больше , чем взыскали приставы Татарстана в пользу детей за весь 2020 год — 327,3 миллиона рублей алиментов.

Дарья Пинегина