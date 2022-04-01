Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Банк России смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщили в пресс-службе регулятора.

В течение календарного месяца гражданин имеет право провести за пределы России со своего счета на свой счет за границей или другому лицу за рубеж не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой валюте. Лимит составит 5 тысяч долларов при пользовании услугами компаний по переводу средств без открытия счета.

— Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, — сообщили в ЦБ.

Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановили на 6 месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

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Центробанк запретил кредитным организациям взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. Запрет будет действовать до 9 сентября текущего года.

Маргарита Головатенко