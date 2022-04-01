СВР сообщила о попытках украинских властей скрыть новые факты о пытках военнопленных

Российская разведка сообщила о получении достоверных сведений о том, как на Украине после публикации видео с пытками российских военных киевские власти пытаются предотвратить вскрытие подобных фактов.



Украинские власти убеждают западное руководство побудить Международный комитет Красного Креста и международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

На Украине довели до сведения британского МИД, что не намерены соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Предполагается, что захваченные российские солдаты не будут получать достаточное питание и неотложную медицинскую помощь — указывается, что «сейчас этого лишены многие украинцы».

Британский МИД при этом рекомендовал Украине организовать посещение Красным Крестом нескольких «образцово содержащихся» россиян, чтобы представить в хорошем свете украинские власти в глазах мирового сообщества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СВУ.

Фото: vk.com/mil

29 марта, после российско-украинских переговоров, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал и видео с издевательствами над российскими военнопленными. По его словам, Россия заявила протест из-за этого. Украина в ответ на это пообещала принять самые жесткие меры, если первой поймает военных преступников.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров призвал строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных. Следственный комитет возбудил уголовное дело — по данным следствия, не позднее 27 марта украинские военные совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьми задержанных, избив их, а также несколько раз выстрелив.

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Маргарита Головатенко