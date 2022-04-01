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В МИД КНР заявили, что НАТО следовало распустить после распада СССР

11:43, 01.04.2022
В МИД КНР заявили, что НАТО следовало распустить после распада СССР
Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза. Об этом сообщает ТАСС.

— Являясь продуктом холодной войны, НАТО должен был быть распущен после распада СССР, — сказал он.

Лицзянь также добавил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении ситуации на Украине.

— Что касается Украины, Китай придерживается независимой мирной внешней политики и выносит собственные решения исходя из существа дела, — подчеркнул дипломат.

Фото: ru.wikipedia.org

30 марта министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что кризис на Украине «стал взрывом» противоречий в сфере безопасности, которые копились в Европе в течение длительного времени. По его словам, Китай поддерживает усилия России и других государств, направленные на предотвращение крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине.

Также глава МИД КНР рассказал, что безостановочное усиление санкций не только усложнит и без того непростое восстановление мировой экономики в постпандемийный период, но и приведет к еще большему нарастанию и обострению противоречий.

Максим Кокунин
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