В МИД КНР заявили, что НАТО следовало распустить после распада СССР

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза. Об этом сообщает ТАСС.

— Являясь продуктом холодной войны, НАТО должен был быть распущен после распада СССР, — сказал он.

Лицзянь также добавил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении ситуации на Украине.

— Что касается Украины, Китай придерживается независимой мирной внешней политики и выносит собственные решения исходя из существа дела, — подчеркнул дипломат.

Фото: ru.wikipedia.org

30 марта министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что кризис на Украине «стал взрывом» противоречий в сфере безопасности, которые копились в Европе в течение длительного времени. По его словам, Китай поддерживает усилия России и других государств, направленные на предотвращение крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине.

Также глава МИД КНР рассказал, что безостановочное усиление санкций не только усложнит и без того непростое восстановление мировой экономики в постпандемийный период, но и приведет к еще большему нарастанию и обострению противоречий.



Максим Кокунин