СК предъявил 22 украинским военным обвинение в геноциде

Следственный комитет России предъявил очное обвинение в геноциде русскоязычного населения 22 украинским военным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В числе лиц, которым предъявлено обвинение — бывший министр обороны Украины Валерий Галетей и экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и другие должностные лица из числа командования.

Как добавили в ведомстве, в ходе расследования анализируется большой массив документов и иные данные. Сведения, содержащиеся в них, позволили предъявить отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих обвинения в причастности к гибели гражданского населения Донбасса.

Фото: sledcom.ru

19 марта сообщалось, что с февраля этого года Следственный комитет России возбудил больше 80 уголовных дел по преступлениям против населения Донбасса, среди которых статьи за геноцид и жестокое обращение. С 2014 года следователи возбудили более 500 дел.

Маргарита Головатенко