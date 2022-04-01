«Газпром» направил контрагентам уведомления о расчетах за газ в рублях

«Газпром» направил контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение компании.

— «Газпром», как российская компания, безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что платежи за поставки российского газа на экспорт будут осуществляться по российским правилам. «Газпром» продолжает экспортировать газ потребителям.

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Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Оплата в рублях касается только поставок «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа выбран «Газпромбанк». Отказ государств платить за газ в рублях будет расцениваться как неисполнение обязательств, действующие контракты в таком случае остановят.

Максим Кокунин