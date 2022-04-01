Песков: переход на оплату за газ в рублях 1 апреля не означает мгновенного отключения от поставок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переход с 1 апреля на оплату за газ в рублях не означает мгновенного отключения от поставок.



По его словам, оплата по поставкам должна осуществляться не сегодня:

— Она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая, — приводит его слова «РИА Новости».

«Газпром» сегодня направил контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях. В компании сообщили, что в полной мере соблюдают требования российского законодательства.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Оплата в рублях касается только поставок «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа выбран «Газпромбанк». Отказ государств платить за газ в рублях будет расцениваться как неисполнение обязательств, действующие контракты в таком случае остановят.

Маргарита Головатенко