Казань признана одним из самых комфортных городов-миллионников в России

Казань признана одним из самых комфортных российских городов-миллионников согласно индексу качества городской среды Минстроя России. Об этом сообщается в телеграм-канале вице-премьера страны Марата Хуснуллина.

Индекс качества городской среды рассчитывается каждый год. Оценка дается по 36 индикаторам. В 2021 году индекс рассчитали для 1 117 городов. Кроме Казани, самыми комфортными городами с населением более 1 млн признали Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. В список таких городов с населением от 250 тысяч до 1 млн попали Тюмень, Краснодар, Калининград и Чебоксары.

Также Хуснуллин рассказал, что за 2021 год в стране количество городов с благоприятной средой достигло 490. По его словам, за прошедший год число таких городов увеличилось на 115. Теперь их доля в России составляет 44%. Хуснуллин добавил, что данный показатель к 2024 году должен вырасти до 60%, к 2030 году — до 80%.

Фото: realnoevremya.ru

Весной прошлого года Казань тоже попадала в список российских городов с благоприятной для жизни граждан средой. Кроме нее, туда вошли еще 11 городов из Татарстана. Это были Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Менделеевск, Нижнекамск, Чистополь, Набережные Челны и Иннополис.



Дарья Акимова