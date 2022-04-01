В Казани приступили к сносу парка аттракционов «Кырлай»

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

В Казани начали разбирать аттракционы в парке «Кырлай» — на территорию парка не пускают, работает техника, сообщил корреспондент «Реального времени».



На участке работают кран, погрузчик и автовышка. Рабочие приступили к разбору аттракционов: сидений нет у цепочной карусели и «Летающей тарелки».

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

С колеса обозрения убраны кабинки.



Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

Рабочие убирают крыши беседок, демонтируют декоративные элементы.

Все работы, связанные с демонтажем сооружений парка «Кырлай», планируют завершить к 1 мая 2022 года. Власти пообещали найти для парка с каруселями другое место и обновить аттракционы.

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

Сегодня стало известно, что на территории парка развлечений «Кырлай» возведут Соборную мечеть. Первый камень планируют заложить уже 20 мая. Строительство начнется осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.

Строительство мечети обсуждается уже давно. В середине января президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Однако он уточнил, что это только примерное место. Затем в Кремле рассказали, что окончательное решение по месту для Соборной мечети примут после ряда экспертиз. В их числе экологическая и градостроительная. На их проведении настаивал сам Минниханов.



В феврале на заседании Казанской городской думы Рустам Минниханов предложил провести международный конкурс для выбора проекта Соборной мечети в Казани. По словам президента, конкурс должен быть аналогичен тому, который проводили перед началом строительства нового здания театра Камала.

Маргарита Головатенко