Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лавров: переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет

12:55, 01.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров: переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет
Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продолжаются, но пока никаких окончательных планов и договоренностей нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Лаврова, переговоры должны продолжаться. Он считает, что договоренности, представленные Украиной в письменном виде в Стамбуле, должны сначала сформироваться. Россия готовит реакцию на них.

Также Лавров отметил, что сейчас прорабатываются дальнейшие потенциальные контакты с украинской стороной. Об этом будет объявлено позже.

Сегодня сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной продолжатся 1 апреля в формате видео-конференц-связи. 29 марта в Стамбуле состоялись первые с 7 марта очные переговоры России и Украины. По словам российской стороны, они прошли конструктивно. Киев попросил оформить окончательное решение на встрече глав государств двух стран. Все детали — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также