Лавров: переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продолжаются, но пока никаких окончательных планов и договоренностей нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Лаврова, переговоры должны продолжаться. Он считает, что договоренности, представленные Украиной в письменном виде в Стамбуле, должны сначала сформироваться. Россия готовит реакцию на них.

Также Лавров отметил, что сейчас прорабатываются дальнейшие потенциальные контакты с украинской стороной. Об этом будет объявлено позже.

Сегодня сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной продолжатся 1 апреля в формате видео-конференц-связи. 29 марта в Стамбуле состоялись первые с 7 марта очные переговоры России и Украины. По словам российской стороны, они прошли конструктивно. Киев попросил оформить окончательное решение на встрече глав государств двух стран. Все детали — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова