Итоги дня: арест главы ФСС Лоханова, авиакатастрофа под Хабаровском, подорожание соципотеки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 22 сентября:
- Вахитовский районный суд Казани продлил арест «вице-президенту» финансовой пирамиды Finiko Ильгизу Шакирову. Суд постановил продлить срок ареста до 28 ноября. Защита была против того, чтобы фигуранта дела оставили в СИЗО. Шакиров заявил, что причина задержания ему непонятна. Накануне до этого же срока продлили арест основателя пирамиды Кирилла Доронина.
- Камско-Устьинский политсовет «Единой России» приостановил членство в партии управляющего отделением Фонда социального страхования по Татарстану Павла Лоханова. Это связано с возбуждением против него уголовного дела. Решение будет действовать до тех пор, пока с Лоханова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии аннулируют и Лоханова выведут из состава регионального политсовета партии.
- Ходатайство на арест Лоханова поступило сегодня. Следком по РТ просил для него ареста, обвиняя в получении взятки в 2,4 млн рублей. Вину Лоханов не признал. Он заявил в суде, что найденные за пределами его машины деньги не являются доказательством его причастности к взятке, и просил подписку о невыезде. Следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов сообщил, что Лоханов может попытаться скрыться и надавить на свидетелей — своих подчиненных. Также в его ходатайстве прозвучало: «Принимаются меры, направленные на установление причастности Лоханова к совершению аналогичных преступлений». В итоге Приволжский райсуд Казани арестовал его до 21 ноября.
- Официальным талисманом чемпионата мира — 2022 по волейболу в России стал Тигроша. Имя было выбрано на основе предложений от болельщиков. По замыслу, «Тигроша» включает в себя слова «тигр» и «игр» и уменьшительно-ласкательную форму имени. Сам талисман был выбран по итогам голосования чуть ранее. Им стал тигр, который обошел по голосам медведя и робота.
- Тимуру Бекмансурову, устроившему 20 сентября стрельбу в пермском вузе, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. По последним данным, сейчас он находится в больнице. Кроме того, по уголовному делу, возбужденному после стрельбы, назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы. Стрелку ампутировали часть голени. Состояние студента нестабильное и крайне тяжелое.
- Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании краевого правительства заявила, что количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 43 человек. Ранее, по данными СК, сообщалось о 28 пострадавших.
- Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил изучить порядок обеспечения мер безопасности в пермском вузе, где произошла стрельба, проверить его на предмет соответствия всем требованиям законодательства. Он обратил внимание на необходимость тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению студентом преступления.
- Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз стрелка в Перми. Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден старший лейтенант полиции Владимир Макаров. Он организовал эвакуацию из здания. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев повысил полицейских в звании. Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание лейтенанта полиции, Владимиру Макарову — капитана полиции.
- Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу, спровоцировавшему массовое ДТП в центре столицы в апреле этого года. В нем серьезно пострадала ведущий специалист Комитета Госдумы по обороне, которая ехала за рулем Volkswagen. Уже тогда СМИ выяснили, что авария могла произойти во время съемок Эдварда Била. Ранее его уже лишали водительских прав, а автомобиль, из-за которого произошла авария, более 400 раз попадал под камеры фотофиксации превышения скорости. Суд отклонил жалобы всех сторон и признал приговор законным. Решение первой инстанции вступило в силу.
- В связи с ростом цен на строительные материалы и рабочую силу в Казани подорожают квартиры по программе социальной ипотеки. Ориентировочная стоимость одного квадратного метра в столице Татарстана по вводимым в этом году домам составит 54 тысячи рублей. В Челнах дома 2021 года сдадут ориентировочно за 47 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость квартир окончательно определят после того, как завершатся все строительные работы.
- Росреестр Татарстана сообщил, что более 80% новостроек в республике возводится с применением эскроу-счета — за восемь месяцев 2021 года было зарегистрировано почти 9 тысяч договоров долевого участия с применением проектного финансирования в строительстве из 12 280. A в прошлом году за те же 8 месяцев в республике было зафиксировано только 40% договоров с привлечением эскроу. Всего было составлено 11 990 ДДУ, отмечает пресс-служба ведомства.
- Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском, экипаж не выходит на связь. Самолет проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска. С радаров он пропал во время полета на сверхнизкой высоте. На борту самолета находился экипаж из шести человек. МЧС РФ уточняло, что самолет Ан-26 пропал с радаров в районе заповедника «Хехцир», в 38 километрах от Хабаровска. Самолет принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Пропавший самолет мог столкнуться с сопками в заповеднике «Хехцир». По факту потери связи с Ан-26 следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
- В России годовая инфляция вернется в диапазон 4—4,5% во втором полугодии 2022 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Такой уровень инфляции, по прогнозу ЦБ, в стране ожидается по итогам 2022 года. При этом вчера Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2021 году. По новым расчетам, инфляция составит 5,8%.
- В Москве общественный штаб по наблюдению за выборами поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования пересчитать результаты электронного голосования. Сделать это необходимо к 27 сентября. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов предложил выложить все документы по электронному голосованию в открытый доступ: на сайте общественного штаба и на официальных страницах в социальных сетях.
- На семи избирательных участках Санкт-Петербурга отменили итоги голосования на выборах в Государственную думу. Это связано с допущенными на них нарушениями. В понедельник в ЦИК заявляли, что имеют основания для отмены выборов на шести-семи участках в Санкт-Петербурге. Всего в ходе избирательной кампании с 17 по 19 сентября недействительными признаны 25 830 бюллетеней на 107 участках на выборах в 35 регионах.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России электронное голосование на выборах президента могут ввести по всей стране. По ее словам, нет оснований утверждать, что при электронном голосовании допускались нарушения.
- Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что страховые пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 5,9%, социальные — на 7,7%. Министр труда и социальной защиты добавил, что у неработающих пенсионеров пенсии должны индексироваться на уровне выше годовой инфляции. По последнему прогнозу, она составит 5,8%. Таким образом, в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.
- Общая стоимость основных проектов программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 года оценивается в настоящее время на уровне 414 млрд рублей без НДС. В настоящее время программа развития перешла в активную стадию реализации. Крупнейшим инвестпроектом НКНХ в настоящее время является строительство этиленового (олефинового) комплекса.
- В этом году ПАО «Нижнекамскнефтехим» прогнозирует рост продаж каучуков и снижение реализации пластиков в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом. НКНХ в текущем году ожидает продажи каучуков в объеме 686 тыс. тонн, что на 16,7% превысит показатель за 2020 год. Прогнозируется снижение продаж пластиков на 3% — до 714 тыс. тонн. Продажи других пластиков, согласно прогнозу, снизятся в 2021 году незначительно: полиэтилена — до 219 тыс. тонн (на 0,9%), полистирола и АБС-пластиков — до 308 тыс. тонн (на 0,3%).
- В Татарстане за каждого человека, прошедшего процедуру вакцинации, медикам будут платить по 200 рублей. Выплаты установили, чтобы материально стимулировать сотрудников, которые участвуют в проведении вакцинации против COVID-19. Начисление выплат проводится с 27 августа по 31 декабря 2021 года включительно. При осмотре пациентов перед вакцинацией на первом и втором этапах введения препаратов медикам будут платить 60 рублей, а медработникам, которые проводят вакцинацию, — 40 рублей.
- Во вторник на 72-м году жизни умер бывший начальник Главного архивного управления при Кабмине Татарстана Данил Ибрагимов. Должность он занимал с 2005 по 2015 год. Затем по 2019-й он был главным редактором научно-документального журнала «Гасырлар авазы — Эхо веков».
Трудовую деятельность Ибрагимов начал в 1972 году, работал в различных учреждениях культуры Казани, Сармановского и Зеленодольского районов республики. В 1982 году его назначили диктором Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию. Затем с 1987-го он заведовал отделом программ и выпуска ГТРК «Татарстан».
- В Татарстане количество богатых семей за период пандемии сократилось на 46,9 тысячи (81,1%). Сейчас их насчитывается 10,8 тыс. человек. По данным исследования, обеспеченными считаются семьи, которым хватает денег на покупку всего, что им нужно. В рейтинге по наибольшему сокращению богатых семей в стране республика заняла четвертое место. Больше всего количество богатых семей сократилось в Москве, Дагестане и Белгородской области. В среднем по стране количество обеспеченных семей сократилось на 39% и теперь составляет 1 млн семей.
- Режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы после перенесенного COVID-19, его состояние оценивается как «более-менее удовлетворительное». Сейчас он собирается переезжать в госпиталь по реабилитации.
- Forbes составил пятый рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Специалисты оценивали не стоимость активов, как это бывает в традиционных рейтингах, а суммы стоимости проданных активов и дивидендов в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021-го. В топ вошли 10 участников рынка, и их суммарный доход составил $10,7 млрд. Лидером рейтинга стал Алексей Мордашов и его семья с годовым заработком в размере $1,7 млрд с дивидендов и продажи акций оператора Tele2, а еще дивидендов «Северстали», TUI и Nordgold. О том, много это или мало, — в материале «Реального времени».
- Жители поселка Салмачи пожаловались, что вода в озере Ванюшино окрасилась в красный цвет. Об этом они сообщили в социальных сетях. Специалисты Минэкологии Татарстана уже взяли пробы из водоема, чтобы понять причину случившегося.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан НижнекамскнефтехимЛоханов Павел НиколаевичСледственное управление следственного комитета РФ по РТ
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