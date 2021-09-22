За каждого вакцинированного в Татарстане медикам будут платить по 200 рублей

В Татарстане за каждого человека, прошедшего процедуру вакцинации, медикам будут платить по 200 рублей, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.



Выплаты установили, чтобы материально стимулировать сотрудников, которые участвуют в проведении вакцинации против COVID-19. Начисление выплат проводится с 27 августа по 31 декабря 2021 года включительно.

При осмотре пациентов перед вакцинацией на первом и втором этапах введения препаратов медикам будут платить 60 рублей, а медработникам, которые проводят вакцинацию, — 40 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по состоянию на 20 сентября количество привитых от COVID-19 достигло 1 060 682 человек. Только с 17 по 19 сентября, когда шли выборы депутатов Госдумы РФ, на территории участковых избирательных комиссий в Татарстане работали 848 пунктов вакцинации. Решение сделать прививку от гриппа или коронавирусной инфекции именно в них приняли 23 748 татарстанцев.

На днях в Татарстан поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — 77 тысяч доз. Ее будут использовать для повторной вакцинации жителей республики.

В России полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 40 млн человек.

Маргарита Головатенко