Суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о массовом ДТП в Москве

Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу, спровоцировавшему массовое ДТП в центре столицы. Об этом сообщает RT.

Суд отклонил жалобы всех сторон и признал приговор законным. Решение первой инстанции вступило в силу.

В середине июля Пресненский суд Москвы назначил Билу два года ограничения свободы. Кроме того, его лишили прав сроком на три года. Ему назначили наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила назначить Билу наказание, не связанное с лишением свободы.



Фото: Максим Платонов

Авария в центре Москвы с участием пяти автомобилей произошла в апреле. В ней серьезно пострадала ведущий специалист Комитета Госдумы по обороне, которая ехала за рулем Volkswagen. Уже тогда СМИ выяснили, что авария могла произойти во время съемок Эдварда Била. Ранее его уже лишали водительских прав, а автомобиль, из-за которого произошла авария, более 400 раз превышал скорость.

Менеджер блогера Влад Кертиев рассказал, что Бил сидел за рулем синей Audi. По словам одной из пострадавших, Бил пересел с водительского сиденья на заднее, чтобы сделать вид, что за рулем был не он. Блогера увезли в следственный отдел УВД по ЦАО. По результатам освидетельствования, в момент аварии Бил был трезв.

Татьяна Демина