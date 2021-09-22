В Москве пересчитают результаты электронного голосования

В Москве общественный штаб по наблюдению за выборами поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования пересчитать результаты электронного голосования. Сделать это необходимо к 27 сентября.

Также руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов предложил выложить все документы по электронному голосованию в открытый доступ: на сайте общественного штаба и на официальных страницах в социальных сетях, передает «РИА Новости».



Вчера ЦИК России сообщил о распределении мандатов в Госдуме: партия «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ — 57 мест в Госдуме, «Справедливая Россия — за правду» — 27, ЛДПР — 21. Партии «Новые люди» по итогам выборов достается 13 мандатов.

