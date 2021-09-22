Матвиенко допустила, что электронное голосование могут ввести по всей стране на президентских выборах

В России электронное голосование на выборах президента могут ввести по всей стране. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Нет оснований утверждать, что при электронном голосовании допускались нарушения, передает «РИА Новости» ее слова.

Сегодня в Москве общественный штаб по наблюдению за выборами поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования пересчитать результаты электронного голосования. Сделать это необходимо к 27 сентября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Онлайн-голосование проходило в этом году в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, в городе Севастополе. Онлайн проголосовали на выборах президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

В воскресенье глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявлял, что в Татарстане на следующем голосовании с большой долей вероятности могут использовать дистанционное электронное голосование.



Татьяна Леухина