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Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России

12:53, 21.09.2021
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2021 году. По новым расчетам, инфляция составит 5,8%. В июне ведомство прогнозировало инфляцию в 5%.

В то же время ведомство улучшило прогноз по ВВП. По расчетам Минэкономразвития РФ показатель составит +4,2%. Ранее сообщалось, что он составит +3,8%.

Курс рубля прогнозируется на уровне 73,6 руб. за доллар по итогам года против 72,8 руб., ожидавшихся в июле, пишет ТАСС.

В России инфляция сейчас находится на пиковых значениях. В сентябре она может незначительно вырасти, но будет снижаться в IV квартале, ранее сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ольга Плешкова
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