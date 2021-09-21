Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2021 году. По новым расчетам, инфляция составит 5,8%. В июне ведомство прогнозировало инфляцию в 5%.

В то же время ведомство улучшило прогноз по ВВП. По расчетам Минэкономразвития РФ показатель составит +4,2%. Ранее сообщалось, что он составит +3,8%.

Курс рубля прогнозируется на уровне 73,6 руб. за доллар по итогам года против 72,8 руб., ожидавшихся в июле, пишет ТАСС.



В России инфляция сейчас находится на пиковых значениях. В сентябре она может незначительно вырасти, но будет снижаться в IV квартале, ранее сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.



Ольга Плешкова