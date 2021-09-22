Устроившему стрельбу в пермском вузе проведут психиатрическую экспертизу

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Тимуру Бекмансурову, устроившему 20 сентября стрельбу в пермском вузе, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. По последним данным, сейчас он находится в больнице.

Кроме того, по уголовному делу, возбужденному после стрельбы, назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил изучить порядок обеспечения мер безопасности в пермском вузе, проверить его на предмет соответствия всем требованиям законодательства. Он обратил внимание на необходимость тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению студентом преступления.

Фото: sledcom.ru

При задержании Бекмансуров оказал активное сопротивление, из-за чего был тяжело ранен. За его жизнь продолжают бороться медики. Известно, что ему ампутировали часть голени. Состояние студента нестабильное и крайне тяжелое.



Сегодня стало известно, что количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 43 человек. Ранее СКР сообщал о 24 пострадавших. Погибли шесть человек.



Татьяна Демина