Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции до 4% в следующем году

В России годовая инфляция вернется в диапазон 4—4,5% во втором полугодии 2022 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Такой уровень инфляции, по прогнозу ЦБ, в стране ожидается по итогам 2022 года, передает «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2021 году. По новым расчетам, инфляция составит 5,8%.



В интервью РБК Набиуллина заявляла, что в России инфляция сейчас находится на пиковых значениях. В сентябре она может незначительно вырасти, но будет снижаться в IV квартале.



Татьяна Леухина