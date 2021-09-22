Новости экономики

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции до 4% в следующем году

13:35, 22.09.2021
Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции до 4% в следующем году
Фото: cbr.ru

В России годовая инфляция вернется в диапазон 4—4,5% во втором полугодии 2022 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Такой уровень инфляции, по прогнозу ЦБ, в стране ожидается по итогам 2022 года, передает «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2021 году. По новым расчетам, инфляция составит 5,8%.

В интервью РБК Набиуллина заявляла, что в России инфляция сейчас находится на пиковых значениях. В сентябре она может незначительно вырасти, но будет снижаться в IV квартале.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок