Инвестиции в основные проекты развития «Нижнекамскнефтехима» оцениваются в 414 млрд рублей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Общая стоимость основных проектов программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 года оценивается в настоящее время на уровне 414 млрд рублей без НДС, сообщает ИА «Интерфакс».



«В настоящее время программа развития перешла в активную стадию реализации: по всем проектам программы заключены лицензионные соглашения, контракты на разработку базовых проектов, проводятся ЕР/ЕРС-тендеры. Какие-либо изменения программы стратегического развития НКНХ не предполагаются», — говорится в материалах компании.



Крупнейшим инвестпроектом НКНХ в настоящее время является строительство этиленового (олефинового) комплекса.



Как сообщалось, НКНХ в дополнение к действующему производству этилена мощностью 600 тыс. тонн в год планирует построить новый этиленовый комплекс мощностью 1,2 млн тонн в год (две очереди по 600 тыс. тонн в год с производными).



В феврале 2020 года НКНХ и турецкая Gemont заключили контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту строительства первой очереди этиленового комплекса — установки ЭП-600, работы планируется завершить в июле 2023 года. Затем НКНХ планирует приступить к строительству второй очереди и в 2027 году завершить строительство нового этиленового комплекса.



НКНХ не раскрывает сумму контракта на строительство первой ЭП-600. Стоимость строительства всей первой очереди — производства этилена на 600 тыс. тонн с производством полимеров — ранее оценивалась в 234,2 млрд рублей.

