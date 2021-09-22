«Нижнекамскнефтехим» прогнозирует рост продаж каучуков на 17% и падение продаж пластиков на 3%

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

По сообщению ИА «Интерфакс», в этом году ПАО «Нижнекамскнефтехим» прогнозирует рост продаж каучуков и снижение реализации пластиков в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом.



Так, НКНХ в текущем году ожидает продажи каучуков в объеме 686 тыс. тонн, что на 16,7% превысит показатель за 2020 год. В том числе в 2021 году компания рассчитывает продать 258 тыс. тонн синтетических каучуков (СКИ, рост на 31,6%), 211 тыс. тонн бутадиеновых каучуков (рост на 17,9%), 216 тыс. тонн бутиловых и галобутиловых каучуков (рост на 1,4%).



Прогнозируется снижение продаж пластиков на 3% — до 714 тыс. тонн, в том числе из-за сокращения реализации полипропилена на 8,7%, до 188 тыс. тонн, на фоне высокой базы прошлого года. Компания отмечает, что рост объемов товарного полипропилена в 2020 году произошел в связи с сокращением его внутреннего потребления заводом для товарной упаковки.



Продажи других пластиков, согласно прогнозу, снизятся в 2021 году незначительно: полиэтилена — до 219 тыс. тонн (на 0,9%), полистирола и АБС-пластиков — до 308 тыс. тонн (на 0,3%).



Компания ожидает, что в текущем году выручка НКНХ будет сформирована на 37% за счет продажи каучуков, на 36% — пластиков, на 27% — прочей нефтехимии. По данным компании, доля НКНХ на глобальном рынке СКИ составляет 36,5%, бутиловых каучуков — 11,2%, бутадиеновых каучуков — 4,4%. Также «Нижнекамскнефтехим» является ведущим производителем стирольных пластиков и сополимеров пропилена в РФ.