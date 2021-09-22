В Татарстане резко сократилось количество богатых семей

В Татарстане количество богатых семей за период пандемии сократилось на 46,9 тысячи (81,1%). Сейчас их насчитывается 10,8 тыс. человек, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным исследования, обеспеченными считаются семьи, которым хватает денег на покупку всего, что им нужно. В рейтинге по наибольшему сокращению богатых семей в стране республика заняла четвертое место. Больше всего количество богатых семей сократилось в Москве, Дагестане и Белгородской области.



В среднем по стране количество обеспеченных семей сократилось на 39% и теперь составляет 1 млн семей.

Аналитики использовали данные проводимого Росстатом выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. В опросе участвуют 48 тыс. домохозяйств из всех российских регионов. Распределение выборки позволяет распространить результаты опроса на генеральную совокупность всех российских домохозяйств.

Ранее Татарстан оказался на восьмом месте в списке областей по количеству граждан, имеющих доход от 1 млн рублей в месяц.



Ольга Плешкова