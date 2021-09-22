Количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 43 человек

Количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 43 человек. Об этом заявила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень на заседании краевого правительства.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших.

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. [...] Все остальные 11 человек, находящихся в стационаре, в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии находящиеся на амбулаторном лечении», — приводит слова Крутень «Интерфакс».

Стрелок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Медики ампутировали ему ногу.

Ольга Шагиева