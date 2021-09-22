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В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии студента, устроившего стрельбу в вузе

08:54, 22.09.2021
В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии студента, устроившего стрельбу в вузе
Фото: realnoevremya.ru

Стрелку, напавшему на Пермский государственный университет 20 сентября ампутировали часть голени. Об этом сообщили в Минздраве Пермского края.

Состояние студента нестабильное и крайне тяжелое, пишет «РИА Новости».

Напомним, что 20 сентября 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет. Погибли шесть человек, по данным Минздрава, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При задержании Бекмансуров оказал активное сопротивление, из-за чего был тяжело ранен. За его жизнь продолжают бороться медики.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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