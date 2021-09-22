Доход десяти российских миллиардеров в 2020 году суммарно составил $10,7 млрд — это много или мало?

Forbes составил пятый рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Специалисты оценивали не стоимость активов, как это бывает в традиционных рейтингах, а суммы стоимости проданных активов и дивидендов в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021-го. В топ вошли 10 участников рынка, и их суммарный доход составил $10,7 миллиарда.

Доход миллиардеров оценивали до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Транзакции в рублях конвертировались в американскую валюту. Сделки по продаже личного имущества в рейтинге не учитывались.



Фото severstal.com

Лидером рейтинга стал Алексей Мордашов и его семья с годовым заработком в размере $1,7 млрд с дивидендов и продажи акций оператора Tele2, а еще дивидендов «Северстали», TUI и Nordgold. Вторым «королем кеша» стал Владимир Лисин — дивиденды и продажи акций НЛМК принесли ему $1,48 млрд, а дивиденды «Металлоинвеста» Алишера Усманова (третье место) — $1,43 миллиарда.

Четвертое место с доходом, основанным на дивидендах ЛУКОЙЛа в $1,14 млрд, занял Вагит Алекперов, пятое — Сулейман Керимов — ему и его семье дивиденды и продажа акций «Полюса» принесли $922 миллиона.

Фото commons.wikimedia.org

На шестом месте Владимир Потанин с доходом $897 млн от дивидендов «Норильского никеля». На седьмом месте Андрей Скоч и семья, получившие $875 млн с дивидендов «Металлоинвеста». Виктор Рашников с доходом $828 млн по дивидендам ММК — восьмая позиция рейтинга. На девятой строчке рейтинга расположился Геннадий Тимченко — за год он получил с «Новатэка», СИБУРа и «Трансойла», а еще с продажи доли в «Стройтранснефтегазе» $788 млн. Десятку замыкает Роман Абрамович — специалисты оценили его доход в $645 млн, подсчитав доходы с дивидендов «Евраза» и «Норильского никеля», а еще продажи долей в «Трансконтейнере» и Highland Gold.

Фото commons.wikimedia.org

Общий доход в размере $10,7 млрд в год — это:

779,1 млрд рублей по сегодняшнему курсу.



по сегодняшнему курсу. Около $830 млн в месяц .

. На $5 млрд (или 30%) меньше, чем суммарно заработали на продаже активов и дивидендах миллиардеры из прошлогоднего рейтинга — почти $15 миллиардов.

— почти $15 миллиардов. В 33,4 тыс. раз больше средней годовой зарплаты граждан США — $320 тысяч.

— $320 тысяч. В 5,2 раза меньше, чем заработал в 2020 году глава Amazon Джефф Безос , уже тогда признанный одним из самых богатых людей планеты, — его доход в 2020-м достиг $56,7 миллиарда.

, уже тогда признанный одним из самых богатых людей планеты, — его доход в 2020-м достиг $56,7 миллиарда. Это в 2,1 тыс. раз больше, чем суммарный годовой доход десяти глав государств с самыми большими доходами (премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, руководитель администрации Гонконга Керри Лам, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Жастин Трюдо, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер министр Англии Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару) — $4,8 миллиона.

(премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, руководитель администрации Гонконга Керри Лам, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Жастин Трюдо, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер министр Англии Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару) — $4,8 миллиона. В 1,8 млн раз больше годовой средней зарплаты в России — в 2020 году она составляла 35,3 тыс. рублей в месяц, или 424,3 тысячи в год, что в переводе в американскую валюту составляет $5,8 тысячи.

— в 2020 году она составляла 35,3 тыс. рублей в месяц, или 424,3 тысячи в год, что в переводе в американскую валюту составляет $5,8 тысячи. Это 91 тысяча «двушек» в Москве по средней стоимости 8,5 млн рублей, то есть $116,7 тысячи.

по средней стоимости 8,5 млн рублей, то есть $116,7 тысячи. Всего в восемь раз меньше, чем сумма всех валютных счетов россиян — по данным ЦБ, в банках у жителей России лежат $92,7 миллиарда.

Маргарита Головатенко