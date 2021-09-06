Тигр стал талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России

Талисманом мужского чемпионата мира по волейболу — 2022 стал амурский тигр, сообщает RT со ссылкой на Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ). Имя талисмана объявят позже.



Талисман выбирался в интернет-голосовании. Болельщики выбирали из трех вариантов: Тигр, Медведь и Робот. Персонажи разные по смысловой нагрузке. Робот — символ инноваций и движения в будущее, Медведь — узнаваемый символ страны, а Тигр — ловкое и смелое животное, в России проводится работа над увеличением их популяции.

На стадии идей рассматривались разные варианты талисманов — сказочные персонажи, животные и даже волейбольные атрибуты, дополняет «Чемпионат».

Маргарита Головатенко