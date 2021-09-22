Тигроша — официальный талисман ЧМ-2022 по волейболу в России
Официальным талисманом чемпионата мира — 2022 по волейболу в России стал Тигроша. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.
Имя было выбрано на основе предложений от болельщиков. По замыслу, Тигроша включает в себя слова «тигр» и «игр» и уменьшительно-ласкательную форму имени.
Талисман был выбран по итогам голосования чуть ранее. Им стал тигр, который обошел по голосам медведя и робота.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут 10 городов страны, в том числе Казань, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.
Всего на турнире сыграют 24 сборные, жеребьевка состоится 30 сентября.
Напомним, в конце августа в Казани запустили часы обратного отсчета.СпортВолейбол
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