Вахитовский суд Казани продлил арест «вице-президенту» Finiko Ильгизу Шакирову

«Вице-президенту» финансовой пирамиды Finiko Ильгизу Шакирову продлили арест — таким было решение Вахитовского районного суда Казани.



Суд постановил продлить срок ареста до 28 ноября. Защита была против того, чтобы фигуранта дела оставили в СИЗО. Шакиров заявил, что причина задержания ему непонятна.

Дело по Finiko возбудили в Казани 28 июля. До этого арест продлили и самому основателю Finiko — Кириллу Доронину. Ранее суд арестовал и других участников — «вице-президента» Дину Габдуллину, экс-гендиректора ООО «Недвижимость и Закон» Лилию Нуриеву.

Фото: finikoru.com

Как стало известно «Реальному времени», следователи МВД Татарстана через суд добились ареста на имущество лидеров Finiko Кирилла Доронина и Зыгмунта Зыгмунтовича. Эти и другие подробности о ходе следствия по делу Finiko — в репортаже с продления ареста Доронину.

Маргарита Головатенко