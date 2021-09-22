«Единая Россия» приостановила членство в партии главы ФСС Татарстана, подозреваемого во взяточничестве

Камско-Устьинский политсовет «Единой России» приостановил членство в партии управляющего отделением Фонда социального страхования по Татарстану Павла Лоханова. Это связано с возбуждением против него уголовного дела.



Решение будет действовать до тех пор, пока с Лоханова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии аннулируют. Лоханова выведут из состава регионального политсовета партии, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Казани оперативники УЭБ и ПК задержали руководителя регионального отделения Фонда социального страхования России Павла Лоханова. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина