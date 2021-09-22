В Казани соципотечные квартиры подорожают из-за роста цен на стройматериалы

В связи с ростом цен на строительные материалы и рабочую силу в Казани подорожают квартиры по программе социальной ипотеки, сообщили «Реальному времени» в Госжилфонде РТ.



Ориентировочная стоимость одного квадратного метра в столице Татарстана по вводимым в этом году домам составит 54 тысячи рублей. В Челнах дома 2021 года сдадут ориентировочно за 47 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость квартир окончательно определят после того, как завершатся все строительные работы.

Главная причина подорожания квартир — в удорожании стройматериалов, которое отмечается с апреля прошлого года. Особенно это касается металлургической продукции строительного сортамента. Так, с ноября 2020-го по январь 2021-го цена на металл увеличилась на 55%. Остальные стройматериалы выросли в цене в среднем на 20%.

Полтора года ГЖФ сдерживал цену на квадратный метр, оставляя ее неизменной. Однако дальнейшее сдерживание может грозить остановкой строительства жилья, вводимого по соципотеке. Стоимость квадратного метра решили поднять после мониторинга цен на строительном рынке.

В последний раз стоимость строительства пересматривали в 2019 году. Цены на коммерческие квартиры повышали несколько раз. По последним оценкам, цены на соципотечные квартиры с ремонтом и квартиры с черновой отделкой на коммерческом рынке разнятся в 1,5—2,5 раза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

От запланированного на 2021 год количества жилья в Татарстане по состоянию на 18 сентября ввели 78%, что составляет более 2 млн кв. м. В этом году в республике по программе социальной ипотеки должны ввести 280 тыс. кв. м жилья. Построено 114 тысяч кв. м. Таким образом, план выполнен на 40%.

Маргарита Головатенко