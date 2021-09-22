Умер экс-начальник Главного архивного управления при Кабмине Татарстана Данил Ибрагимов

Во вторник, 21 сентября, на 72-м году жизни умер бывший начальник Главного архивного управления при Кабмине Татарстана Данил Ибрагимов. Должность он занимал с 2005 по 2015 год. Затем по 2019-й он был главным редактором научно-документального журнала «Гасырлар авазы — Эхо веков».

Трудовую деятельность Ибрагимов начал в 1972 году, работал в различных учреждениях культуры Казани, Сармановского и Зеленодольского районов республики. В 1982 году его назначили диктором Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию. Затем с 1987-го он заведовал отделом программ и выпуска ГТРК «Татарстан».

В 1993 году стал работать в Аппарате Кабмина РТ в отделе культуры, искусства и спорта. Позже он стал помощником заместителя премьер-министра Татарстана, говорится в некрологе, подписанном главными лицами республики, в том числе президентом РТ Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

Ибрагимов награжден медалью ордена «За заслуги перед РТ», медалью «В память 1000-летия Казани» и «За доблестный труд». Он имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ», благодарности президента Татарстана. Являлся лауреатом Государственной премии РТ в области науки и техники

Татьяна Демина